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Не Ферстаппен. Джордж Рассел назвал главных соперников Мерседеса
Пилот ожидает серьезной конкуренции
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл поделился мыслями о предстоящей гонке Гран-при Саудовской Аравии. По мнению Расселла, главными соперниками немецкой команды будут "Астон Мартин" и "Феррари".
"Конечно, Макс Ферстаппен сейчас самый быстрый, Чеко при этом не сильно отстаёт. Но вообще пока сложно преследовать других. С годами преследовать соперников становится всё труднее. И, как мне кажется, в Джидде это будет так же непросто, как ранее было в Бахрейне. "Феррари" и "Астон Мартин", вероятно, будут нашей главной угрозой и главными соперниками. Но, похоже, всё опять будет сводиться к результатам квалификации", — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1.
8 марта, в рамках Гран-при Саудовской Аравии состоятся третья тренировка и квалификация.
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