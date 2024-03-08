Не Ферстаппен. Джордж Рассел назвал главных соперников Мерседеса

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл поделился мыслями о предстоящей гонке Гран-при Саудовской Аравии. По мнению Расселла, главными соперниками немецкой команды будут "Астон Мартин" и "Феррари".

"Конечно, Макс Ферстаппен сейчас самый быстрый, Чеко при этом не сильно отстаёт. Но вообще пока сложно преследовать других. С годами преследовать соперников становится всё труднее. И, как мне кажется, в Джидде это будет так же непросто, как ранее было в Бахрейне. "Феррари" и "Астон Мартин", вероятно, будут нашей главной угрозой и главными соперниками. Но, похоже, всё опять будет сводиться к результатам квалификации", — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1.

8 марта, в рамках Гран-при Саудовской Аравии состоятся третья тренировка и квалификация.