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В Ауди подтвердили приобритение Заубера
Ждем высоких результатов
Компания "Ауди" официально подтвердила взятие под полный контроль швейцарской команды "Заубер". Ранее немецкий автоконцерн был миноритарным акционером компании "Заубер", чья команда выступает в Формуле-1 под названием "Кик-Заубер".
Изначально сообщалось, что "Ауди" выкупит 75% акций к концу 2025 года. Но немецкая компания намерена перевыполнить планы и уже согласовала покупку всех акций у шведского миллиардера Финна Раусинга.
Напомним, "Ауди" планирует стать участником чемпионата Формулы-1 в 2026 году.
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