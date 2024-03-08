Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен взял поул на ГП Саудовской Аравии
Пилот снова показал лучший результат
Фото: Getty Images
На трассе в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а третий результат у пилота "Ред Булл" Серхио Переса.
Заменяющий Карлоса Сайнса в составе "Феррари" Оливер Берман не пробился в финальный сегмент квалификации, заняв 11-е место.
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.27,472.
2. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.27,791.
3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1.27,807.
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1.27,846.
5. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1.28,089.
6. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.28,132.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1.28,316.
8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.28,460.
9. Юки Цунода ("РБ") — 1.28,547.
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1.28,572.
11. Оливер Берман ("Феррари") — 1.28,642.
12. Александер Албон ("Уильямс") — 1.28,980.
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.29,020.
14. Даниэль Риккардо ("РБ") — 1.29,025.
15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") — без времени.
16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") — 1.29,179.
17. Эстебан Окон ("Альпин") — 1.29,475.
18. Пьер Гасли ("Альпин") — 1.29,479.
19. Логан Сарджент ("Уильямс") — 1.29,526.
20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") — без времени.
Популярное сейчас
- Шахтер - новый лидер, Рух неожиданно переигрывает Днепр-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Зеленский об атаке на Одессу: Российская ракета ударила в 300-400 метрах от нашего местонахождения
- Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Руководитель Ред Булл высказался о будущем Ферстаппена в команде
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО