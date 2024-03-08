Ферстаппен взял поул на ГП Саудовской Аравии

На трассе в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а третий результат у пилота "Ред Булл" Серхио Переса.

Заменяющий Карлоса Сайнса в составе "Феррари" Оливер Берман не пробился в финальный сегмент квалификации, заняв 11-е место.

Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.27,472.

2. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.27,791.

3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1.27,807.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1.27,846.

5. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1.28,089.

6. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.28,132.

7. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1.28,316.

8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.28,460.

9. Юки Цунода ("РБ") — 1.28,547.

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1.28,572.

11. Оливер Берман ("Феррари") — 1.28,642.

12. Александер Албон ("Уильямс") — 1.28,980.

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1.29,020.

14. Даниэль Риккардо ("РБ") — 1.29,025.

15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") — без времени.

16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") — 1.29,179.

17. Эстебан Окон ("Альпин") — 1.29,475.

18. Пьер Гасли ("Альпин") — 1.29,479.

19. Логан Сарджент ("Уильямс") — 1.29,526.

20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") — без времени.