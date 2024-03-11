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Тото Вольфф: У нас большая проблема

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Руководитель команды высказался о проблемах во время гонки

Тото Вольфф: У нас большая проблема

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал о проблеме, с которой столкнулась немецкая команда при работе с новым болидом.

"У нас большая проблема. Наши датчики и наши симуляторы говорят, что в определённом диапазоне скоростей у нас должно быть определённое количество прижимной силы. Но в реальности мы этого не делаем", — приводит слова Вольфа издание Formu1a.uno.

Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и перейдёт в "Феррари", где его напарником станет монегаск Шарль Леклер.

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Тото Вольфф
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