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Феррари готовит серьёзные обновления болида
Ожидается, что в апреле команда покажет новинки
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" планирует внедрить пакет обновлений к Гран-при Эмилии-Романьи, который станет седьмым этапом в нынешнем сезоне Формулы-1 и пройдёт в конце мая. Об этом сообщает издание Formu1a.uno.
"В апреле ожидается несколько незначительных обновлений. Между тем новый аэродинамический пакет для машины появится в мае. Если обновления не появятся раньше или позже, они должны быть представлены в Имоле.
Новый пакет в Имоле будет включать в себя новые боковые понтоны и новое днище. Эти эволюционные шаги и вмешательства направлены на то, чтобы закрепить хорошую базу, полученную зимой", — сообщает издание.
Ранее глава "Феррари" Фредерик Вассёр высказался о выступлении резервиста команды британца Оливера Бермана на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.
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