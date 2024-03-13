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Астон Мартин будет вести борьбу за Ферстаппена

Автоспорт

Пока у Макса контракт из Ред Булл

Астон Мартин будет вести борьбу за Ферстаппена

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда "Астон Мартин" может опередить немецкий "Мерседес" в борьбе за трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, заявил обозреватель Адам Купер в колонке Motorsport.

По мнению Купера, Ферстаппен станет лидером в паре с канадцем Лэнсом Строллом в "Астон Мартин" и найдёт подход к коллективу, в котором работают бывшие сотрудники "Ред Булл", и который, помимо этого, единолично возглавляет Лэнс Стролл.

Также стоит отметить, что начиная с 2026 года именно "Астон Мартин" станет заводской командой японского автоконцерна "Хонда", поставляющего силовые установки.

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