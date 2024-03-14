Руководитель Мерседеса попал в аварию во время съемок сериала Drive to Survive

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф попал в аварию и этот сезон вероятно можно будет увидеть в следующем сезоне сериала Netflix Drive to Survive.

Команда "Мерседес" провела несколько дней после Гран-при Саудовской Аравии для проведения съемочного тестового дня на трассе в Имоле, на нем присутствовала и бригада Netflix. Как сообщает австрийское издание OE24.at, руководитель и совладелец немецкой команды лично проехал пару кругов на машине AMG GT3, но на третьем врезался в отбойник.

"Мои пилотажные навыки на данный момент не очень хороши. Во время тестов в Имоле у меня возникла проблема с антипробуксовочной системой, и после двух кругов я зацепил стену", — приводит слова Вольфа OE24.at.