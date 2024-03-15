Пилот Феррари Оливер Берман провалил первый экзамен на получение прав по вождению

Восходящая звезда Формулы-1 Оливер Берман отлично выступил в своей дебютной гонке за "Феррари" на Гран-при Саудовской Аравии. Но как сообщает испанская Marca, ранее Оливер провалил первый экзамен на получение прав, причем не по теории, а по вождению.

Сообщается, что 16-летний Оливер Берман провалил первый экзамен из-за ошибки на светофоре. В то время Оливер Берман выступал в Формуле-3. После этого он через соцсети нанял за 90 долларов частного инструктора для двухчасового занятия перед повторным экзаменом.

"Мы проводили занятие на его BMW. Я чувствовал себя в полной безопасности, хотя у меня не было дублирующих педалей. Перед этим он провалил тест на светофоре. Может быть, он не остановился на желтый. Он был очень вежливым и просто хотел подготовиться к пересдаче экзамена. Он задавал много вопросов и казался очень пытливым, отличный парень", — приводит Marca слова инструктора.