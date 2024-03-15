В Макларене готовят большое обновление машины

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла рассказал, когда британская команда проведёт первое крупное обновление своей машины в сезоне-2024 Формулы-1.

"У нас есть некоторые небольшие новинки для Гран-при Австралии и, надеюсь, Гран-при Японии, но они добавят считаные миллисекунды. Затем, надеюсь, в первой трети сезона у нас будет серьёзный апгрейд. Он будет готов к шестому или седьмому этапу.

Думаю, мы можем лучше понять, как работает наша машина. В Джидде мы немного изменили подход к выбору настроек между двумя машинами. Мне кажется, мы получили интересные результаты – как негативные, так и позитивные. Но эта оптимизация может принести примерно 0,1 секунды на круге. Никакого волшебства нет. Во многом вопрос состоит в адаптации к конкретной трассе", — приводит слова Стеллы издание Autosport.