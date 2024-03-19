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Тото Вольф назвал задачу Мерседеса на Гран-при Австралии
Команда планирует максимально использовать потенциал болида
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мыслями о предстоящем участии команды в Гран-при Австралии. Он состоится с 22 по 24 марта.
"После Джидды мы усердно работали, опираясь на опыт первых двух гонок. Отрадно видеть потенциал W15, но очевидные области для улучшения ещё есть. Мы выглядели конкурентоспособными в медленных поворотах и поворотах средней скорости, но скоростные повороты до сих пор были нашим слабым местом.
Мы упорно работали, чтобы понять, почему наши показатели не соответствовали нашим ожиданиям. Исправление этой ситуации — наша главная задача. Надеемся, в Мельбурне получится добиться некоторого прогресса, и эта работа будет определять наше развитие в предстоящие недели.
Мы заработали очки как в Бахрейне, так и в Саудовской Аравии. Поскольку борьба плотная, важно максимально использовать потенциал машины в каждом уикенде. "Альберт-парк" даёт нам ещё один шанс показать, на что мы способны. Это отличная трасса в отличном городе, со страстными и громогласными фанатами, и мы с нетерпением ждём, чтобы туда вернуться", — приводит слова Вольфа пресс-служба "Мерседеса".
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