Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии
Ожидается, что пилот примет участие в этапе
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс выступит на Гран-при Австралии. Об этом информирует Racingnews365 со ссылкой на пресс-службу итальянской команды. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, испанский гонщик пропускал из-за воспаления аппендикса.
"Ожидается, что Карлос Сайнс вернётся в машину после пропуска этапа в Джидде из-за аппендицита. Он и его товарищ по команде Шарль Леклер, скорее всего, будут сражаться в передней части пелотона, как они это делали в первых двух Гран-при", — говорится в заявлении команды.
Напомним, что Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.
Популярное сейчас
- Украина U-19 начала отбор Евро-2024 с победы над Северной Македонией. Шевченко-младший вышел на замену
- Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО