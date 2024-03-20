Феррари приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс выступит на Гран-при Австралии. Об этом информирует Racingnews365 со ссылкой на пресс-службу итальянской команды. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, испанский гонщик пропускал из-за воспаления аппендикса.

"Ожидается, что Карлос Сайнс вернётся в машину после пропуска этапа в Джидде из-за аппендицита. Он и его товарищ по команде Шарль Леклер, скорее всего, будут сражаться в передней части пелотона, как они это делали в первых двух Гран-при", — говорится в заявлении команды.

Напомним, что Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.