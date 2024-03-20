  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии

Автоспорт

Ожидается, что пилот примет участие в этапе

Феррари приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс выступит на Гран-при Австралии. Об этом информирует Racingnews365 со ссылкой на пресс-службу итальянской команды. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, испанский гонщик пропускал из-за воспаления аппендикса.

"Ожидается, что Карлос Сайнс вернётся в машину после пропуска этапа в Джидде из-за аппендицита. Он и его товарищ по команде Шарль Леклер, скорее всего, будут сражаться в передней части пелотона, как они это делали в первых двух Гран-при", — говорится в заявлении команды.

Напомним, что Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.

По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс не может свободно двигаться и, скорее всего, пропустит Гран-при Австралии
yellow-arrow
Даниэль Риккардо показал шлем, в котором будет выступать на Гран-при Австралии
yellow-arrow
С автогонщика Формулы-1 Никиты Мазепина сняли санкции
Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости