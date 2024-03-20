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Бывший главный конструктор Феррари перейдёт в Мерседес
Также специалист работал в Хаасе
Фото: Motorsport.com
Бывший главный конструктор "Феррари" Симоне Реста присоединится к немецкой команде "Мерседес". Об этом пишет BBC. После "Феррари" Реста работал в "Хаасе".
Кроме того, отмечается, что в "Мерседес" перейдёт ещё один экс-сотрудник "Скудерии" – Энрико Сампо. В итальянской команде он работал в качестве руководителя отдела работы на симуляторе. А в "Мерседесе" станет главой отдела разработки программного обеспечения для повышения производительности.
Сообщается, что специалисты присоединятся к "Мерседесу" в 2025 году. Точная дата пока неизвестна.
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