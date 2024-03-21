Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристиан Хорнер претендует на должность гендиректора концерна Ред Булл
Не так давно в отношении руководителя команды проводилось расследование
Глава команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер намерен войти в руководство управляющей компании, штаб-квартира которой располагается в Австрии, пишет издание Bild.
В настоящий момент в концерн состоит из Оливера Минцлаффа – генерального директора по корпоративным проектам и инвестициям, Франца Вацлавика — генерального директора по производству напитков и Александра Кирхмайра – финансового директора.
Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в "контролирующем поведении", после чего "Ред Булл" начал внутреннее расследование.
Популярное сейчас
- Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
- Беглый тренер Черноморца: Почему не было такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед"?
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Бывший пилот Формулы-1 может заменить Хэмилтона в Мерседесе
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО