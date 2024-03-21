Кристиан Хорнер претендует на должность гендиректора концерна Ред Булл

Глава команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер намерен войти в руководство управляющей компании, штаб-квартира которой располагается в Австрии, пишет издание Bild.

В настоящий момент в концерн состоит из Оливера Минцлаффа – генерального директора по корпоративным проектам и инвестициям, Франца Вацлавика — генерального директора по производству напитков и Александра Кирхмайра – финансового директора.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в "контролирующем поведении", после чего "Ред Булл" начал внутреннее расследование.