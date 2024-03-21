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Кристиан Хорнер претендует на должность гендиректора концерна Ред Булл

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Не так давно в отношении руководителя команды проводилось расследование

Кристиан Хорнер претендует на должность гендиректора концерна Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер намерен войти в руководство управляющей компании, штаб-квартира которой располагается в Австрии, пишет издание Bild.

В настоящий момент в концерн состоит из Оливера Минцлаффа – генерального директора по корпоративным проектам и инвестициям, Франца Вацлавика — генерального директора по производству напитков и Александра Кирхмайра – финансового директора.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в "контролирующем поведении", после чего "Ред Булл" начал внутреннее расследование.

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Кристиан Хорнер
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