  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ред Булл связывался с молодым талантом Феррари Оливером Берманом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл связывался с молодым талантом Феррари Оливером Берманом

Автоспорт

Команда не будет пилота для итальянской команды

Ред Булл связывался с молодым талантом Феррари Оливером Берманом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что не рассматривает Оливера Бермана в качестве члена юниорской команды "Ред Булл". Марко рассказал, что представители "Ред Булл" разговаривали с Берманом, но связи британца с академией "Феррари" препятствуют заключению сделки.

"Немыслимо, чтобы мы готовили его для того, чтобы потом он перешёл в "Феррари", — приводит слова Марко портал GrandPX.

Напомним, что на Гран-при Саудовской Аравии Берман принял участие в третьей свободной практике, квалификации и гонке. По результатам гонки он занял седьмое место и был признан лучшим пилотом.

По теме
yellow-arrow
Боттас: Я допускаю, что Ферстаппен окажется в Мерседесе
yellow-arrow
Ферстаппен высказался о возможном уходе из Ред Булл
yellow-arrow
Кристиан Хорнер претендует на должность гендиректора концерна Ред Булл
Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости