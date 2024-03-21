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Ред Булл связывался с молодым талантом Феррари Оливером Берманом
Команда не будет пилота для итальянской команды
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что не рассматривает Оливера Бермана в качестве члена юниорской команды "Ред Булл". Марко рассказал, что представители "Ред Булл" разговаривали с Берманом, но связи британца с академией "Феррари" препятствуют заключению сделки.
"Немыслимо, чтобы мы готовили его для того, чтобы потом он перешёл в "Феррари", — приводит слова Марко портал GrandPX.
Напомним, что на Гран-при Саудовской Аравии Берман принял участие в третьей свободной практике, квалификации и гонке. По результатам гонки он занял седьмое место и был признан лучшим пилотом.
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