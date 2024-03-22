Шарль Леклер — лучший во второй тренировке ГП Австралии

В Мельбурне завершилась вторая тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, топ-3 замкнул ещё один гонщик, представляющий "Феррари", Карлос Сайнс.

Отметим, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" был только 18-м.

Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.17,227.

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,381.

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,430.

4. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,545.

5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,635.

6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,674.

7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,800.

8. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,813.

9. Ландо Норрис ("Макларен") +0,878.

10. Юки Цунода ("РБ") +0,911.

11. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,144.

12. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,257.

13. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,301.

14. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,308.

15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,414.

16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,425.

17. Эстебан Окон ("Альпин") +1,428.

18. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,557.

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,998.

20. Александер Албон ("Уильямс") – не показал времени.

Завтра, 23 марта, состоится третья свободная практика и квалификация.