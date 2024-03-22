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Шарль Леклер — лучший во второй тренировке ГП Австралии
Пилот опередил Макса Ферстаппена
Фото: Getty Images
В Мельбурне завершилась вторая тренировка Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, топ-3 замкнул ещё один гонщик, представляющий "Феррари", Карлос Сайнс.
Отметим, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" был только 18-м.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.17,227.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,381.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,430.
4. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,545.
5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,635.
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,674.
7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,800.
8. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,813.
9. Ландо Норрис ("Макларен") +0,878.
10. Юки Цунода ("РБ") +0,911.
11. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,144.
12. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,257.
13. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,301.
14. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,308.
15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,414.
16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,425.
17. Эстебан Окон ("Альпин") +1,428.
18. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,557.
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,998.
20. Александер Албон ("Уильямс") – не показал времени.
Завтра, 23 марта, состоится третья свободная практика и квалификация.
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