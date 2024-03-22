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Уильямс объявил, что выступит в Австралии одной машиной
Причиной стало шасси одного пилота
Фото: F1
Команда Формулы-1 "Уильямс" официально подтвердила, что не сможет восстановить шасси, разбитое таиландским пилотом Александером Албоном на первой тренировке Гран-при Австралии.
С учётом того, что запасного шасси у команды нет, она продолжит выступления в Мельбурне одной машиной. Албон получит шасси, ранее использовавшееся Логаном Сарджентом, а сам американец, таким образом, не получит возможности отработать оставшуюся часть уикенда.
"Ни один пилот не захочет отдавать своё место. Я не хочу, чтобы такое когда-либо происходило. Логан всегда был настоящим профессионалом и командным игроком, но такое ему будет непросто принять. Вместе с тем я не могу рефлексировать, теперь моя задача — максимально использовать наш потенциал в этот уикенд и работать со всей командой, чтобы удостовериться, что мы сделаем всё возможное", — прокомментировал ситуацию Александр Албон.
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