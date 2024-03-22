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Леклер: В этот уикенд наш лучший шанс на старте сезона
Пилот поделился ожиданиями от Гран-при Австралии
Фото: GPToday
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свой быстрейший результат на второй пятничной тренировке Гран-при Австралии, а также сильный темп болида на длинных сериях кругов.
"Ощущения сейчас хорошие. У нас был позитивный день — с первых же кругов первой практики до конца второй. Так что это хорошее начало. Однако нам нужно продолжать работать очень упорно, потому что я уверен, что мы увидим завтра некоторые сюрпризы. Ещё есть что улучшить. Наш гоночный темп был весьма хорошим, что ободряет, но посмотрим.
Я бы сказал, что мы в более сильной позиции, чем на двух первых гонках. Однако "Ред Булл" ещё не атаковал, так что нам нужно подождать и посмотреть, каков их потенциал. Думаю, они всё ещё впереди, но, возможно, в этот уикенд наш лучший шанс на старте сезона", — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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