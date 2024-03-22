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Тото Вольфф рассказал, почему его жена подала в суд на ФИА

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Руководитель Мерседеса, что суд должен выслушать это дело

Тото Вольфф рассказал, почему его жена подала в суд на ФИА

Фото: The Checkered Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал решение своей жены Сьюзи подать в суд на ФИА после неоднозначных заявлений федерации в конце 2023 года.

"Прежде всего, Сьюзи — сильная женщина. Она всегда следовала своим убеждениям и ценностям. Она очень неэмоциональна и прагматична. Она чувствует, что было сделано что-то неправильное, и суду нужно это выслушать. Ничто не собьёт её с пути. Таков её характер.

Сьюзи начала этот процесс много месяцев назад. Насколько я знаю, она занимается этим делом очень прилежно. Она пройдёт весь путь. Думаю, прежде всего её волнует, что случилось. Нужно удостовериться, что всю эту ситуацию не спрячут под ковёр. Нам как спорту нужно так поступать во всех отношениях, идёт ли речь о случае со Сьюзи или с другими командами. Наш спорт — огромная платформа. Возможно, иногда нам нужно, скажем так, выходить из собственной юрисдикции и погружаться в реальный мир", — приводит слова Вольфа GPBlog.

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