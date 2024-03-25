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Даниэль Риккардо не примет участия в первой практике Гран-при Японии

Автоспорт

Его заменит молодой пилот

Даниэль Риккардо не примет участия в первой практике Гран-при Японии

Фото: Motor Sport Magazine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Даниэль Риккардо не примет участия в первой сессии свободных заездов в рамках Гран-при Японии. Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что вместо австралийца на машине "РБ" поедет Аюма Иваса.

"В пятницу поедет наш молодой пилот Аюма Иваса, это будет полностью японский состав", — написал Марко в своей колонке для Speedweek.

Отметим, согласно спортивному регламенту Формулы-1 все команды обязаны предоставить молодым пилотам две свободных сессии по ходу сезона.

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