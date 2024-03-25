Тото Вольфф пропустит Гран-при Японии

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф пропустит следующий этап, который пройдёт 5-7 апреля в Сузуке (Япония), пишет PA News.

Отметим, что решение руководителя "Мерседеса" не связано с провальным выступлением команды в Австралии, японский этап является одним из нескольких, которые функционер планово исключил из своего расписания.

В минувшем сезоне Тото Вольфф не присутствовал на Гран-при Японии и Катара и отмечал, что в будущем хотел бы чаще делегировать руководство командой.