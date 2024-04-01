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Хаас ожидает трудностей на Гран-при Японии

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С болидом команды не все так хорошо, как хотелось бы

Хаас ожидает трудностей на Гран-при Японии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Хааса" Аяо Комацу поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Японии. Он состоится с 5 по 7 апреля.

"В этом году мы провели три гонки на совершенно разных трассах, и я действительно рад, что дважды мы смогли набрать очки: одно в Джидде и три в Мельбурне. Мы показали, что наш гоночный темп лучше, чем в квалификации. Особенно это проявилось в Мельбурне. Так что это, безусловно, наша сильная сторона. В то же время квалификация в Мельбурне показала слабость VF-24, и, к сожалению, в Сузуке всё будет немного похоже с точки зрения требований к трассе, ведь в Сузуке есть первый сектор с высокоскоростными поворотами.

Мы уже увидели, что наша машина не совсем справляется со скоростными участками, поэтому сектор 1 в Сузуке станет для нас огромным испытанием. Задача для нас – справиться с нехваткой скорости, сцепления и баланса, необходимых для квалификации, поскольку обгонять на этой трассе непросто. Это будет непростой задачей, но у нас есть пара идей, так что в пятницу мы планируем провести несколько экспериментов, чтобы добиться в этом плане прогресса", — приводит слова Комацу пресс-служба "Хааса".

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