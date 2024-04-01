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Компания, владеющая Формулой-1, приобрела MotoGP
По мнению новых владельцев, этот спорт имеет большие перспективы
Корпорация Liberty Media объявила о заключении соглашения о приобретении у компаний Bridgepoint и Canada Pension Plan Investment Board эксклюзивных коммерческих прав на проведение чемпионата мира по гонкам MotoGP.
Напомним, Liberty Media является владельцем Формулы-1.
"Мы рады расширить наш портфель ведущих спортивных и развлекательных активов за счёт приобретения MotoGP. MotoGP — это глобальная лига с лояльной, восторженной фанатской базой, захватывающими гонками и финансовым профилем, генерирующим значительные денежные потоки. Кармело и его команда менеджеров создали великолепное спортивное зрелище, которое мы можем распространить на более широкую мировую аудиторию. Бизнес имеет значительные перспективы, и мы намерены развивать спорт для болельщиков MotoGP, команд, коммерческих партнёров и наших акционеров", — сказал Грег Маффей, президент и генеральный директор Liberty Media.
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