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Льюис Хэмилтон: В 2021 году меня ограбили
Пилот высказался о том, как лишился титула
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса", британец Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о своём поражении в борьбе за чемпионский титул 2021 года.
"Ограбили" ли меня? Без сомнений. Вы знаете эту историю. Но прекрасным в тот момент было то, что рядом со мной был отец. Мы вместе прошли через огромные взлёты и падения в жизни. И в тот день, когда мне было больнее всего, он был рядом. Он всегда воспитывал меня так, что нужно держать голову высоко.
Конечно же, я поздравил Макса, не думая о последствиях. Это был определяющий момент в моей жизни. Я действительно так считаю. Не знал, как это будет воспринято, не представлял себе этого. Но я понимал, что следующие 50 метров, которые я пройду – это то место, где я либо упаду и умру, либо поднимусь и пойду дальше", — приводит слова Хэмилтона издание GQ.
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