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Хельмут Марко намерен покинуть Ред Булл
Специалист не имеет прежних полномочий
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко не горит желанием продолжать работать в "Ред Булл". Об этом пишет издание Auto Bild.
Сообщается, что Кристиан Хорнер заручился твёрдой поддержкой тайских владельцев "Ред Булл", владеющих 51% акций компании.
Сам специалист серьёзно укрепил свои позиции в команде. У него теперь есть полномочия единолично принимать все важные решения для двух команд: "Ред Булл" и "РБ".
Ранее такая власть была у Хельмута Марко, но его позиции пошатнулись и 80-летний австриец подумывает об уходе из команды.
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