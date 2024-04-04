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Хельмут Марко намерен покинуть Ред Булл

Автоспорт

Специалист не имеет прежних полномочий

Хельмут Марко намерен покинуть Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко не горит желанием продолжать работать в "Ред Булл". Об этом пишет издание Auto Bild.

Сообщается, что Кристиан Хорнер заручился твёрдой поддержкой тайских владельцев "Ред Булл", владеющих 51% акций компании.

Сам специалист серьёзно укрепил свои позиции в команде. У него теперь есть полномочия единолично принимать все важные решения для двух команд: "Ред Булл" и "РБ".

Ранее такая власть была у Хельмута Марко, но его позиции пошатнулись и 80-летний австриец подумывает об уходе из команды.

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