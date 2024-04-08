Советник Ред Булл: Ферстаппен дал понять в Японии, что остальные здесь только для второго места

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал выступление трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.

"Я всегда говорил, что у нас хорошая машина, но Макс снова делает разницу. В Сузуке всё было понятно, но затем Макс проехал невероятный лучший круг на изношенных шинах. Не ради развлечения, а для того, чтобы дать понять: "Вы здесь только для того, чтобы занять второе место", — приводит слова Марко издание oe24.at.

Напомним, что победу на Гран-при Японии одержал Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Серхио Перес, а топ-3 замкнул Карл Сайнс.