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Советник Ред Булл: Ферстаппен дал понять в Японии, что остальные здесь только для второго места
Хельмут Марко рассказал, как Макс одержал победу на изношенных шинах
Фото: Sporting News
Советник "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал выступление трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.
"Я всегда говорил, что у нас хорошая машина, но Макс снова делает разницу. В Сузуке всё было понятно, но затем Макс проехал невероятный лучший круг на изношенных шинах. Не ради развлечения, а для того, чтобы дать понять: "Вы здесь только для того, чтобы занять второе место", — приводит слова Марко издание oe24.at.
Напомним, что победу на Гран-при Японии одержал Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Серхио Перес, а топ-3 замкнул Карл Сайнс.
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