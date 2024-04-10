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Сайнс: Думаю, что мы сможем бороться за победы в Монце или Сингапуре
Пилот Феррари не сбрасывает себя со счетов
Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс-младший сказал, на каких трассах итальянская команда способна бросить вызов фавориту сезона "Ред Булл".
"Думаю, что мы способны бороться за победы на других трассах. Возможно, это будет Монца или Сингапур. Возможно, Майами. Мы по-прежнему на ходу", — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.
Напомним, что в настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков.
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