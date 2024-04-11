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Астон Мартин объявил о продлении контракта с Фернандо Алонсо
Пилот останется в команде
Фото: Твиттер
Руководство "Астон Мартин" официально объявило о переподписании контракта с двукратным чемпионом Формулы-1, испанцем Фернандо Алонсо.
"Я остаюсь здесь (в "Астон Мартин")", — сказано в официальном пресс-релизе команды.
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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Фернандо в "Ред Булл" на замену Серхио Пересу или в "Мерседес" на замену Льюису Хэмилтону.
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