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Астон Мартин объявил о продлении контракта с Фернандо Алонсо

Автоспорт
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Пилот останется в команде

Астон Мартин объявил о продлении контракта с Фернандо Алонсо

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Астон Мартин" официально объявило о переподписании контракта с двукратным чемпионом Формулы-1, испанцем Фернандо Алонсо.

"Я остаюсь здесь (в "Астон Мартин")", — сказано в официальном пресс-релизе команды.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Фернандо в "Ред Булл" на замену Серхио Пересу или в "Мерседес" на замену Льюису Хэмилтону.

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