Названы претенденты на место Хэмилтона в Мерседесе

Стали известны три главных кандидата на место британского гонщика Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе".

Как информирует издание Bild, ими являются испанец Карлос Сайнс, которого Хэмилтон в следующем году заменит в "Феррари", нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а также Андреа Кими Антонелли из Формулы-2 – юниор немецкой команды.

Кто в итоге займёт кокпит Хэмилтона, пока неизвестно. Также, по сведениям источника, сообщается, что преемник не будет назван в ближайшие несколько недель.