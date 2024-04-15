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Названы претенденты на место Хэмилтона в Мерседесе
Сайнс может покинуть Формулу-1
Фото: F1
Стали известны три главных кандидата на место британского гонщика Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе".
Как информирует издание Bild, ими являются испанец Карлос Сайнс, которого Хэмилтон в следующем году заменит в "Феррари", нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а также Андреа Кими Антонелли из Формулы-2 – юниор немецкой команды.
Кто в итоге займёт кокпит Хэмилтона, пока неизвестно. Также, по сведениям источника, сообщается, что преемник не будет назван в ближайшие несколько недель.
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