Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Макларена: Шанхай — это трасса, которая беспокоит меня больше всего
Андреа Стелла высказался о конкурентоспособности команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава "Макларена" Андреа Стелла объяснил, почему Гран-при Китая станет самым сложным этапом для команды в первой половине сезона.
"Должен сказать, что в первой части сезона Шанхай — это трасса, которая беспокоит меня больше всего с точки зрения нашей конкурентоспособности. Там очень много медленных поворотов и шпилек. До сих пор мы не смогли достаточно улучшить нашу машину на медленных и среднескоростных поворотах. Я ожидаю, что в Китае нам будет сложнее, чем на "Сузуке" и в Австралии. Затем, начиная с Майами, для нас, надеюсь, начнётся более успешный отрезок сезона", — приводит слова Стеллы Motorsport.
По итогам четырёх Гран-при на старте сезона "Макларен" занимает третье место в Кубке конструкторов.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Когда его возьмут воевать"? Фанаты Арсенала жёстко раскритиковали игру Зинченко в матче с Астон Виллой
- Карлос Сайнс в ближайшие недели может стать пилотом Мерседес
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?