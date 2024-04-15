Руководитель Макларена: Шанхай — это трасса, которая беспокоит меня больше всего

Глава "Макларена" Андреа Стелла объяснил, почему Гран-при Китая станет самым сложным этапом для команды в первой половине сезона.

"Должен сказать, что в первой части сезона Шанхай — это трасса, которая беспокоит меня больше всего с точки зрения нашей конкурентоспособности. Там очень много медленных поворотов и шпилек. До сих пор мы не смогли достаточно улучшить нашу машину на медленных и среднескоростных поворотах. Я ожидаю, что в Китае нам будет сложнее, чем на "Сузуке" и в Австралии. Затем, начиная с Майами, для нас, надеюсь, начнётся более успешный отрезок сезона", — приводит слова Стеллы Motorsport.

По итогам четырёх Гран-при на старте сезона "Макларен" занимает третье место в Кубке конструкторов.