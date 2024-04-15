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Глава Альпин: У нас есть риск потерять Пьера Гасли и Эстебана Окона

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Пилоты могут перейти в Ауди

Глава Альпин: У нас есть риск потерять Пьера Гасли и Эстебана Окона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Альпин" Бруно Фамен высказался о возможности ухода французов Пьера Гасли и Эстебана Окона, из-за провального старта сезона.

"Сейчас мы довольны нашим составом. У нас есть два хороших гонщика с положительным мышлением и настроем, но мы понимаем, что сезон может оказаться непредсказуемым. Кто знает, что произойдёт?

Есть ли у нас риск потерять их? Да, и он довольно высок. Нужно быть готовыми ко всему. Мы начали переговоры с обоими, и нам нужно обязательно договариваться, а также продолжать следить за ситуацией на рынке", — сказал Фамен в интервью F1 TV.

Ранее стало известно, что "Ауди" могла начать переговоры с Оконом и Гасли о переходе.

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