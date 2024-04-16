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Стали известны детали контракта Карлоса Сайнса с Мерседесом
Испанец может подписать контракт на 1 год
Фото: ukrinform.ua
Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс ведёт переговоры с "Мерседесом". По информации Racingnews365, одним из наиболее вероятных вариантов является контракт по схеме "1+1".
Напомним, Карлос будет выступать за "Скудерию" до окончания нынешнего сезона Формулы-1.
Соглашение по схеме "1+1" позволит "Мерседесу" оценить перспективы своего юниора Андреа Кими Антонелли в 2025 году, после чего принять решение, кому из двух пилотов предоставить место на сезон 2026 года.
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