Стали известны детали контракта Карлоса Сайнса с Мерседесом

Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс ведёт переговоры с "Мерседесом". По информации Racingnews365, одним из наиболее вероятных вариантов является контракт по схеме "1+1".

Напомним, Карлос будет выступать за "Скудерию" до окончания нынешнего сезона Формулы-1.

Соглашение по схеме "1+1" позволит "Мерседесу" оценить перспективы своего юниора Андреа Кими Антонелли в 2025 году, после чего принять решение, кому из двух пилотов предоставить место на сезон 2026 года.