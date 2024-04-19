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Ауди предложила контракт Карлосу Сайнсу

Автоспорт

Советник Ред Булл высказался по поводу возможного контракта пилота

Ауди предложила контракт Карлосу Сайнсу

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что "Ауди" готова предложить испанскому гонщику "Феррари" Карлосу Сайнсу контракт на три года.

"Сайнс сейчас в отличной форме. Думаю, у него есть очень выгодное предложение от "Ауди" на три года, но он должен принять решение относительно этого в ближайшее время. Что касается нас, то мы не будем принимать решений в ближайшем будущем. Мы не позволим, чтобы что-то на нас оказывало давление", — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, Сайнс по окончании сезона-2024 покинет итальянский гоночный коллектив и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру.

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