Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ауди предложила контракт Карлосу Сайнсу
Советник Ред Булл высказался по поводу возможного контракта пилота
Фото: twitter.com/F1
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что "Ауди" готова предложить испанскому гонщику "Феррари" Карлосу Сайнсу контракт на три года.
"Сайнс сейчас в отличной форме. Думаю, у него есть очень выгодное предложение от "Ауди" на три года, но он должен принять решение относительно этого в ближайшее время. Что касается нас, то мы не будем принимать решений в ближайшем будущем. Мы не позволим, чтобы что-то на нас оказывало давление", — приводит слова Марко oe24.at.
Напомним, Сайнс по окончании сезона-2024 покинет итальянский гоночный коллектив и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру.
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Еще три страны прекратили борьбу в еврокубках 2023/24. Активными остаются семь Ассоциаций
- Трубин и Ливерпуль вылетают из ЛЕ, Шахтер одолевает Зарю, а Милевский возвращается в футбол. Главные новости за 18 апреля
- Названы претенденты на место Хэмилтона в Мерседесе
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО