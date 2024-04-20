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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Китая

Автоспорт

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Китая

Фото: FIA

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 апреля состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Китая.

Первым по итогам квалификации стал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+0,322), а ТОП-3 замкнул пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо (+0,488).

Результаты квалификации Формулы-1 Гран-при Китая:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Китая - изображение 1

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