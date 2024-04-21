Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Китая

Сегодня, 21 апреля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Китая. Победу в заезде праздновал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Макларен" Лэндо Норриса (+13,724), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Ред-Булл" Серхио Перес (+18,661).

Результаты гонки Гран-при Китая:

После завершения Гран-при Китая в личном зачете пилотов сохраняет лидерство Макс Ферстаппен (85 очков), вторая позиция у Серхио Переса (70 очков), а третье место занимает Шарль Леклер (64 очка).

В гонке конструкторов первые "Ред-Булл" (155), вторые - "Феррари" (129), а ТОП-3 замыкают "Макларен" (74).