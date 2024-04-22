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Ландо Норрис: Если бы у Ред Булл вместо Ферстаппена было два Переса, то Формула-1 была бы зрелищнее

Автоспорт

Пилот высказался о доминировании Макса

Ландо Норрис: Если бы у Ред Булл вместо Ферстаппена было два Переса, то Формула-1 была бы зрелищнее

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис прокомментировал доминирование гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена в Формуле-1.

"Сейчас мы видим большее доминирование одного пилота, чем когда-либо. Считаю, что это никогда не будет интересным зрелищем, и единственными захватывающими гонками были те, в которых Макс не участвовал. Такое отталкивает болельщиков — вы ничего с этим не можете поделать.

Если вы видите, что один и тот же гонщик побеждает каждый раз без борьбы, то, конечно, это становится скучным. У вас есть один из лучших гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле-1, на одной из самых мощных машин, и это сочетание смертельно опасно. Если бы Макса не было, а было бы два Переса, всё было бы иначе", — приводит слова Норриса Mirror.

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