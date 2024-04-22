Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ландо Норрис: Если бы у Ред Булл вместо Ферстаппена было два Переса, то Формула-1 была бы зрелищнее
Пилот высказался о доминировании Макса
Фото: Beyond the Flag
Пилот "Макларена" Ландо Норрис прокомментировал доминирование гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена в Формуле-1.
"Сейчас мы видим большее доминирование одного пилота, чем когда-либо. Считаю, что это никогда не будет интересным зрелищем, и единственными захватывающими гонками были те, в которых Макс не участвовал. Такое отталкивает болельщиков — вы ничего с этим не можете поделать.
Если вы видите, что один и тот же гонщик побеждает каждый раз без борьбы, то, конечно, это становится скучным. У вас есть один из лучших гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле-1, на одной из самых мощных машин, и это сочетание смертельно опасно. Если бы Макса не было, а было бы два Переса, всё было бы иначе", — приводит слова Норриса Mirror.
Популярное сейчас
- Буданов: Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время
- Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Стали известны оценки Лунина за матч с Барселоной
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Китая
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной