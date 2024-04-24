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Феррари объявила о подписании контракта с новым титульным спонсором

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Феррари объявила о подписании контракта с новым титульным спонсором

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" заключила контракт с американской компанией-поставщиком аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива. Hewlett Packard станет титульным спонсором "Скудерии".

"HP и "Феррари" объявляют о своём историческом титульном партнёрстве. Мы рады отправиться в путь, расширяющий возможности людей с помощью технологий и инноваций и создающий значимые связи по всему миру", — говорится в сообщении "Феррари".

Условия сделки будут очень выгодны для "Скудерии" и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.

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