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Феррари сменила официальное название команды в Формуле-1
Команда подписала соглашение с американской компанией
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" официально изменила своё полное название на Scuderia Ferrari HP. Это связано с тем, что сегодня, 24 апреля, гоночный коллектив получил нового титульного спонсора в лице американской компании-поставщика аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard.
Ранее говорилось, что условия сделки будут очень выгодны для "Скудерии" и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.
В настоящий момент "Феррари" занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко.
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