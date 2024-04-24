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Фернандо Алонсо задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами
Пилот высказался о неудачах в Китае
gettyimages
Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами после неудачи в Китае.
Напомним, испанец получил 10-секундный штраф и три штрафных балла за борьбу в спринте с пилотом "Феррари" соотечественником Карлосом Сайнсом-младшим.
"Эти наказания непонятны, особенно в случае со штрафными баллами. Такой немыслимый штраф является беспрецедентным. Из-за числа очков и того факта, что у нас не будет используемых шин, это практически того не стоит. Это заставляет задуматься, а хочется ли вообще участвовать в следующем спринте", — приводит слова Алонсо издание DAZN.
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