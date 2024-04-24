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Фернандо Алонсо задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами

Автоспорт

Пилот высказался о неудачах в Китае

Фернандо Алонсо задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами

gettyimages

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами после неудачи в Китае.

Напомним, испанец получил 10-секундный штраф и три штрафных балла за борьбу в спринте с пилотом "Феррари" соотечественником Карлосом Сайнсом-младшим.

"Эти наказания непонятны, особенно в случае со штрафными баллами. Такой немыслимый штраф является беспрецедентным. Из-за числа очков и того факта, что у нас не будет используемых шин, это практически того не стоит. Это заставляет задуматься, а хочется ли вообще участвовать в следующем спринте", — приводит слова Алонсо издание DAZN.

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Фернандо Алонсо
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
24.04.2024 в 20:13
А ось від самого спринту відмовлятись не треба, бо може не вистачити практик, що надаються. Краще використати спринт, як практику.
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
24.04.2024 в 20:13
А ось від самого спринту відмовлятись не треба, бо може не вистачити практик, що надаються. Краще використати спринт, як практику.
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Лекарь (село Дарниця)
24.04.2024 в 20:11
Якби не Алонсо, то той спринт нахрен не був нікому потрібний. Я маю на увазі публіку та вболівальників. Бо те, що робив Анонсо, то було шоу. Він діяв, як мав діяти, та боровся, як мав би боротись той, хто є справжній гонщик. Для себе та для людей. Ці три штрафні бали, навіщо це, взагалі?
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