Фернандо Алонсо задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами после неудачи в Китае.

Напомним, испанец получил 10-секундный штраф и три штрафных балла за борьбу в спринте с пилотом "Феррари" соотечественником Карлосом Сайнсом-младшим.

"Эти наказания непонятны, особенно в случае со штрафными баллами. Такой немыслимый штраф является беспрецедентным. Из-за числа очков и того факта, что у нас не будет используемых шин, это практически того не стоит. Это заставляет задуматься, а хочется ли вообще участвовать в следующем спринте", — приводит слова Алонсо издание DAZN.