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Боттас: Я работаю над будущим, переговоры уже стартовали
Пилот высказался относительно будущего в Формуле-1
фото - formula1.com
Пилот "Кик-Заубера" Валттери Боттас сообщил, что начал переговоры о продолжении карьеры. О потенциальном же уходе из команды финский гонщик заявлять не стал.
"Я чувствую, что движение начнётся уже скоро. Уже очевидно, что Фернандо Алонсо решил остаться, так что с этим понятно. На самом деле, свободных мест не так уж и много, но касательно некоторых пилотов есть вопросы. Что собирается делать Карлос? И что будет делать «Мерседес»?
В идеале ситуация начнёт проясняться в ближайшие недели. Я работаю над будущим, переговоры уже стартовали", — приводит слова Боттаса издание Speedcafe.
В настоящий момент после пяти этапов Боттас занимает 20-е место в личном зачёте пилотов. Финн пока не набрал ни одного очка.
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