Названа сумма спонсорской сделки Ferrari с компанией HP

Сумма спонсорского соглашения между "Феррари" и компанией HP может составлять около $ 100 млн, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что 24 апреля команды объявила о подписании соглашения с новым титульным спонсором. "Феррари" официально изменила своё полное название на Scuderia Ferrari HP.

Сумма соглашения соответствует условиям сделки между "Ред Булл" и Oracle. Деньги будут выплачиваться по контракту в течение пяти лет.

Ранее говорилось, что условия сделки будут очень выгодны для "Скудерии" и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.