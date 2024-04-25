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Глава технического департамента Ред Булл покинет команду
Специалист недоволен ситуацией в команде
Глава технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду до конца года. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.
Издание отмечает, что 65-летний англичанин вскоре объявит о своём уходе из команды, в которой работает с 2006 года. Ньюи недоволен склоками внутри команды, а также не хочет отвлекаться на проектирование гиперкара "Ред Булл", желая сосредоточиться на машинах Формулы-1.
Пока неизвестно, когда именно Ньюи может покинуть "Ред Булл". Его контракт действует до конца 2025 года.
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