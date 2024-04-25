Глава технического департамента Ред Булл покинет команду

Глава технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду до конца года. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

Издание отмечает, что 65-летний англичанин вскоре объявит о своём уходе из команды, в которой работает с 2006 года. Ньюи недоволен склоками внутри команды, а также не хочет отвлекаться на проектирование гиперкара "Ред Булл", желая сосредоточиться на машинах Формулы-1.

Пока неизвестно, когда именно Ньюи может покинуть "Ред Булл". Его контракт действует до конца 2025 года.