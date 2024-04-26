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Ауди объявила о контракте с Нико Хюлькенбергом

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Команда присоединится к Формуле-1 в 2026 году

Ауди объявила о контракте с Нико Хюлькенбергом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкая компания "Ауди" объявила о многолетнем контракте с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом, который по окончании нынешнего сезона покинет "Хаас". Следующий сезон Нико проведёт в команде "Кик-Заубер", чей контрольный пакет акций "Ауди" уже полностью выкупила.

Напомним, сама "Ауди" присоединится к Формуле-1 только в 2026 году.

Сообщается, что параллельно со своими обязательствами в "Кик-Заубере" в сезоне 2025 года Хюлькенберг будет принимать активное участие в разработке первого автомобиля "Ауди" для 2026 года.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.

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