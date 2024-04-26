  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес назначил переговоры с Максом Ферстаппеном
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес назначил переговоры с Максом Ферстаппеном

Автоспорт

Ожидается грандиозный переход

Мерседес назначил переговоры с Максом Ферстаппеном

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал F1-Insider опубликовал информацию о готовящихся переговорах между пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и командой "Мерседес".

"В течение двух недель после гонки в Майами, должны состояться переговоры между "Мерседесом" и Максом Ферстаппеном. Со стороны Макса на встречу придёт его отец и менеджер. Со стороны "Мерседеса" на переговоры пребудет глава команды Тото Вольф, исполнительный директор Ола Каллениус и сэр Джеймс Рэтклифф.

"Мерседес" готов пойти на многое, чтобы переманить Макса. "Мерседес" планирует привязать Ферстаппена к собственному бренду, чтобы он продолжал зарабатывать и продвигать компанию даже после окончания карьеры. Бизнесмен Рэтклифф готов вложить большое количество средст ради такого перехода. Предполагаемая зарплата Макса может составлять около $ 150 млн в год", — сообщается в материале F1-Insider.

Ранее появилась информация, что руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи может покинуть команду по окончанию нынешнего сезона.

По теме
yellow-arrow
Лоуренс Стролл готов продать до 25% акций Астон Мартин
yellow-arrow
Ауди объявила о контракте с Нико Хюлькенбергом
yellow-arrow
Глава технического департамента Ред Булл покинет команду
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
26.04.2024 в 17:47
Я десь погоджуюся з Zapp"ом. Макс - видатний гонщик, але мені би хотілося побачити перегони за більш-меньш рівних умов.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
26.04.2024 в 17:47
Я десь погоджуюся з Zapp"ом. Макс - видатний гонщик, але мені би хотілося побачити перегони за більш-меньш рівних умов.
Ответить
0
0
Zapp Brannigan (Київ)
26.04.2024 в 17:24
Хай переходить! Хоч побачимо справжній рівень його майстерності, коли матиме не найкращу машину в чемпіонаті... А Реткліфф яким боком до Мерседеса, якщо він взагалі-то випускає позашляховики Інеос з моторами БМВ?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости