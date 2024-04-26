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Мерседес назначил переговоры с Максом Ферстаппеном
Ожидается грандиозный переход
Фото: Sporting News
Портал F1-Insider опубликовал информацию о готовящихся переговорах между пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и командой "Мерседес".
"В течение двух недель после гонки в Майами, должны состояться переговоры между "Мерседесом" и Максом Ферстаппеном. Со стороны Макса на встречу придёт его отец и менеджер. Со стороны "Мерседеса" на переговоры пребудет глава команды Тото Вольф, исполнительный директор Ола Каллениус и сэр Джеймс Рэтклифф.
"Мерседес" готов пойти на многое, чтобы переманить Макса. "Мерседес" планирует привязать Ферстаппена к собственному бренду, чтобы он продолжал зарабатывать и продвигать компанию даже после окончания карьеры. Бизнесмен Рэтклифф готов вложить большое количество средст ради такого перехода. Предполагаемая зарплата Макса может составлять около $ 150 млн в год", — сообщается в материале F1-Insider.
Ранее появилась информация, что руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи может покинуть команду по окончанию нынешнего сезона.
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