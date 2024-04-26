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Лоуренс Стролл готов продать до 25% акций Астон Мартин

Автоспорт

Функционер надеется получить от сделки более $ 1,3 млрд

Лоуренс Стролл готов продать до 25% акций Астон Мартин

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Миллиардер Лоуренс Стролл ведёт переговоры о продаже 25% акций своей команды Формулы-1 "Астон Мартин", об этом со ссылкой на свои конфиденциальные источники пишет агентство Bloomberg.

Стролл, владеющий командой Формулы-1 отдельно от доли в компании по производству дорожных машин "Астон Мартин", готов продать до 25% гоночной команды. В ноябре прошлого года такая сделка оценивалась в $ 1,3 млрд, но сейчас, на фоне популярности Формулы-1 в США благодаря сериалу Netflix Drive to Survive, Стролл хочет получить за пакет акций больше.

Ранее в "Астон Мартин" продлили контракт с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо.

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формула-1 Астон Мартин
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