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Хюлькенберг: Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году

Автоспорт

Пилот прокомментировал подписание контракта с Ауди

Хюлькенберг: Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг прокомментировал подписание контракта с "Ауди". К этой команде он присоединится в 2026 году, а в 2025-м будет выступать за "Кик-Заубер", чей контрольный пакет акций "Ауди" уже полностью выкупила.

В настоящий момент Нико выступает за "Хаас", но покинет эту команду после этого сезона.

"Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году. У меня остались приятные воспоминания о её сильном командном духе. Перспектива выступать за "Ауди" – нечто особенное для меня. Когда немецкий производитель вступает в Формулу-1 с такой решимостью, понимаешь, что это уникальная возможность. Для меня большая честь представлять заводскую команду такой марки с силовым агрегатом немецкого производства", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба "Ауди".

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