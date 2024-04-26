Хюлькенберг: Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг прокомментировал подписание контракта с "Ауди". К этой команде он присоединится в 2026 году, а в 2025-м будет выступать за "Кик-Заубер", чей контрольный пакет акций "Ауди" уже полностью выкупила.

В настоящий момент Нико выступает за "Хаас", но покинет эту команду после этого сезона.

"Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году. У меня остались приятные воспоминания о её сильном командном духе. Перспектива выступать за "Ауди" – нечто особенное для меня. Когда немецкий производитель вступает в Формулу-1 с такой решимостью, понимаешь, что это уникальная возможность. Для меня большая честь представлять заводскую команду такой марки с силовым агрегатом немецкого производства", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба "Ауди".