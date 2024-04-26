Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хюлькенберг: Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году
Пилот прокомментировал подписание контракта с Ауди
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг прокомментировал подписание контракта с "Ауди". К этой команде он присоединится в 2026 году, а в 2025-м будет выступать за "Кик-Заубер", чей контрольный пакет акций "Ауди" уже полностью выкупила.
В настоящий момент Нико выступает за "Хаас", но покинет эту команду после этого сезона.
"Я возвращаюсь в команду, с которой работал в 2013 году. У меня остались приятные воспоминания о её сильном командном духе. Перспектива выступать за "Ауди" – нечто особенное для меня. Когда немецкий производитель вступает в Формулу-1 с такой решимостью, понимаешь, что это уникальная возможность. Для меня большая честь представлять заводскую команду такой марки с силовым агрегатом немецкого производства", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба "Ауди".
Популярное сейчас
- Умер бывший тренер тернопольской Нивы
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Фернандо Алонсо задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО