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Феррари показала специальные шлемы пилотов к Гран-при Майами

Автоспорт

Соревнования стартуют 3 мая

Феррари показала специальные шлемы пилотов к Гран-при Майами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" представила специальные шлемы пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса к предстоящему Гран-при Майами.

Ранее стало известно, что "Скудерия" изменит традиционную расцветку на этапе в США и выступит с особой ливреей, к которой добавит светло-синие тона. Комбинезоны гонщиков также получили голубой цвет.

Напомним, Гран-при Майами состоится с 3 по 5 мая.

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