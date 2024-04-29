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Феррари показала специальные шлемы пилотов к Гран-при Майами
Соревнования стартуют 3 мая
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" представила специальные шлемы пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса к предстоящему Гран-при Майами.
Ранее стало известно, что "Скудерия" изменит традиционную расцветку на этапе в США и выступит с особой ливреей, к которой добавит светло-синие тона. Комбинезоны гонщиков также получили голубой цвет.
Напомним, Гран-при Майами состоится с 3 по 5 мая.
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