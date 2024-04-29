Отец Ферстаппена высказался о возможном переходе Макса в Мерседес

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, прокомментировал новости об интересе некоторых команд Формулы-1 к его сыну.

Ранее сообщалось, что Макса хотел бы видеть в "Мерседесе" его руководитель Тото Вольф.

"Я думаю, все очень хотят заполучить Макса. Однако в данный момент, как мне кажется, у Макса всё в порядке. В его распоряжении есть быстрая машина. Но да, мы должны смотреть дальше, с прицелом на 2026 год. Сейчас мы сохраняем спокойствие. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Йоса издание Racingnews365 со ссылкой на RaceXpress.