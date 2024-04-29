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Джордж Расселл показал фото с отдыха в Лос-Анджелесе
Пилот прилетел в США накануне Гран-при Майами
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха в Лос-Анджелесе (США).
После пяти этапов Расселл занимает седьмое место в личном зачёте пилотов, британец ни разу не смог подняться на подиум, показав лучший результат на Гран-при Бахрейна, где занял пятое место. Лидирует трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен.
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