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Ньюи отправил Ред Булл письмо, в котором назвал причины ухода

Автоспорт

Похоже, что специалист все же покинет команду

Ньюи отправил Ред Булл письмо, в котором назвал причины ухода

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи покинет команду не позднее начала 2025 года. Об этом пишет Motorsport.

По данным источника, Эдриан уже отправил в гоночный коллектив письмо, в котором расписал причины своего решения уйти.

Сообщается, что решающим фактором решения Эдриана стал разрыв его отношений с руководителем команды Кристианом Хорнером в результате борьбы за власть, которая произошла в начале года после обвинений, выдвинутых против главы "Ред Булл" одной из сотрудниц.

Женщина обвинила Хорнера в неподобающем поведении. После внутренней проверки Кристиан был оправдан. По сведениям F1-Insider, Ньюи это решение воспринял с недовольством.

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