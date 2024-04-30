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Ньюи отправил Ред Булл письмо, в котором назвал причины ухода
Похоже, что специалист все же покинет команду
Руководитель технического департамента "Ред Булл" Эдриан Ньюи покинет команду не позднее начала 2025 года. Об этом пишет Motorsport.
По данным источника, Эдриан уже отправил в гоночный коллектив письмо, в котором расписал причины своего решения уйти.
Сообщается, что решающим фактором решения Эдриана стал разрыв его отношений с руководителем команды Кристианом Хорнером в результате борьбы за власть, которая произошла в начале года после обвинений, выдвинутых против главы "Ред Булл" одной из сотрудниц.
Женщина обвинила Хорнера в неподобающем поведении. После внутренней проверки Кристиан был оправдан. По сведениям F1-Insider, Ньюи это решение воспринял с недовольством.
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