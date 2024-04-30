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Тото Вольфф прокомментировал слухи о переговорах с Ферстаппеном

Автоспорт

Руководитель Мерседеса заявил, что слухи не соответствуют действительности

Тото Вольфф прокомментировал слухи о переговорах с Ферстаппеном

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф прокомментировал сообщения о его якобы переговорах с представителями популярного нидерландского пилота Макса Ферстаппена.

"Нет, это один из слухов. Люди придумывают истории о том, что происходит за кулисами с водителями, но эти вещи должны оставаться за закрытыми дверями. Всё, что было обнародовано, на самом деле не соответствует действительности", — приводит слова Вольфа портал Independent.ie.

Напомним, ранее портал F1-Insider опубликовал информацию о готовящихся переговорах между пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и командой "Мерседес".

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